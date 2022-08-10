Журналист Шахназаров осудил прогуливающихся по Юрмале Хазанова и Ярмольника

Писатель, журналист и блогер Михаил Шахназаров высказался о прогулках Леонида Ярмольника и Геннадия Хазанова по Юрмале. По мнению публициста, актеры пребыванием в Латвии четко выразили свою гражданскую позицию.

Шахназаров считает, что позиция артистов ясна. Они, хотя и молчат по поводу конфликтной ситуации на Украине, на самом деле тесно общаются с теми, кто поддерживает антироссийские взгляды.

«Хазанов в Юрмале. Вернется или нет, неизвестно. Как он говорит, театр же не работает. В Латвии мои хорошие друзья его часто видят с Ярмольником. И Леонид, и Геннадий, все они сейчас там», — сообщил писатель.

«Их видели в компании людей, считающих мордороватым режим в РФ. Если они вновь промолчали, не нашли слов, все с ними ясно», -добавил Шахназаров.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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