Захар Прилепин высказался о возвращении одиозных артистов на территорию Росийской Федерации. Как считает журналист, знаменитости вернутся назад, но не все.

Писатель в эфире шоу «Эмпатия Манучи» на «YouTube» решил высказать свое мнение о представителях шоу-бизнеса, которые сбежали из РФ. По утверждению общественного деятеля, вскоре опальные музыканты начнут массово возвращаться в страну. Однако Прилепин поспешил предупредить коллег, что после возвращения все будет не так, как было.

«Может, самые озверелые и не вернутся. Это отдельные персонажи. В общем, это все съедется обратно. Так у нас заведено», – сказал публицист.

Напомним, сбежавшие из России артисты, находясь за рубежом, продолжают поливать грязью свое правительство, соотечественников и звездных коллег, которые остались на родине и поддержали спецоперацию.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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