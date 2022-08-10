Продюсер Эрнст неожиданно убрал Маликова и Билана из эфира Первого канала

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Продюсер Эрнст неожиданно убрал Маликова и Билана из эфира Первого канала
Знаменитости
Фото из открытых источников

Медиаменеджер и продюсер, 61-летний Константин Эрнст принял весьма странное и непредвиденное решение. Он решил убрать из эфиров Первого канала Маликова и Билана.

Пока российский зритель встревожен заменой юмориста Максима Галкина на иного ведущего в программе «Лучше всех», на федеральном канале произошла очередная кадровая перестановка.

Генеральный директор «ОРТ/Первого канала» размышляет над заменой двух членов жюри нового развлекательного телешоу «Фантастика». Дмитрий Маликов и Дима Билан, к сожалению, больше не появятся в программе. Знаменитости успели принять участие лишь в 5-ти эпизодах. «Билан и Маликов был заменен Климом Шипенко и танцором Дмитрием Красиловым. Когда шоу появится на телеэкранах Первого канала, даже Эрнсту, думаю, неизвестно», - заявил источник.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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