Продюсер Лавров заявил, что Лайму Вайкуле необходимо изгнать из шоу-бизнеса РФ

Сергей Лавров заявил о том, что Лайму Вайкуле необходимо изгнать из российского шоу-бизнеса. Кроме того, продюсер считает, что певице нужно запретить въезд в РФ.

Лайма, которая демонстративно вышла на сцену с флагом Украины, разочаровала своих поклонников в России. Лавров уверен, что артистке, которая устроила демарш и так яростно выступает против спецоперации, не нужно появляться здесь и зарабатывать деньги на отечественных зрителях.

"Она легенда, как и Ротару, Пугачева, Крутой и Леонтьев. Я скажу так. Пусть она обижается на меня, но пускай сидит в своей Юрмале, опустошает спонсоров, проводит фестивали. Кто будет туда к ней ходить. Всех, кто начинает хамить, нужно выкашивать из шоу-бизнеса", - возмутился Лавров.

Заметим, что ранее депутат Кузнецов с заявлением обратился в ФСБ. В ГД заявили, что Вайкуле после ее выпада ждет запрет на въезд в РФ. Таким образом, по мнению чиновников, из-за примененных санкций латвийская звезда больше не сможет зарабатывать на россиянах.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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