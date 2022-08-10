Продюсер Рудченко посоветовал Максиму Галкину откладывать деньги

Максим Галкин в настоящее время гастролирует по всей Европе. В планах у комика посетить с концертами Новую Зеландию и Америку. Однако Павел Рудченко посоветовал юмористу откладывать деньги, поскольку скоро все может закончиться.

Галкин прекрасно понимает, что он может заработать немалые деньги на своей популярности. Но в следующий раз у шоумена может не быть такого шанса. По крайней мере, в этом уверен продюсер.

По словам Рудченко, во второй раз поклонники за рубежом могут не пойти на концерты Галкина, поэтому супругу Пугачевой стоит сейчас поберечь деньги.

«Сейчас он прокатится на желании зрителей увидеть его, ведь такое счастье наблюдать любимого артиста. Однако после концерта на этом все и закончится. Разовая история это, он разово удовлетворит фанатов и на этом все», — считает музыкальный критик.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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