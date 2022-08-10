Режиссёр Михаил Локшин выразил сомнения в выходе фильма «Воланд»

Михаил Локшин выразил сомнения в выходе фильма «Воланд». Режиссёр заявил о проблемах с постпродакшном кинокартины.

До сценариста дошли слухи, что в распоряжении властей РФ оказались скриншоты из его социальных сетей, где ранее были опубликованы репосты антироссийских высказываний Запада о конфликтной ситуации на Украине.

В связи с этим выход фильма по роману «Мастер и Маргарита», стоимость которого составляет порядка 15 млн долларов, под угрозой. Режиссёр «Воланд» признался, что деньги на постпродакшн картины не были выделены, а дистрибьютор Universal уехал из страны. После таких событий ни один прокатчик не захотел взять себе киноленту.

«Из-за цензуры в РФ мы не можем показать фильм за рубежом, это же ведь российский фильм. Дурацкая ситуация», —сказал Локшин.





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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