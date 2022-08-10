«Скоро в каждом автобусе Петербурга должен будет ездить пожарный, чтобы всем не сгореть» – Пригожин о транспортной реформе

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«Скоро в каждом автобусе Петербурга должен будет ездить пожарный, чтобы всем не сгореть» – Пригожин о транспортной реформе
Санкт-Петербург
Бизнесмен Евгений Пригожин

Бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал намерение губернатора Петербурга Александра Беглова построить в городе 89 станций метро за 25 лет. Он также напомнил о провале транспортной реформы.

«Если верить простой арифметике, то до 2040–2050 годов осталось 20 лет, а открывается станций — ноль единиц в год, следовательно, двадцать умножить на ноль равняется ноль», — считает предприниматель.

По его словам, с реализацией проектов в Петербурге большие проблемы. Например, провал мусорной и транспортной реформ. То же касается обеспечения школ качественным питанием и реставрации исторических зданий. 

«Обещали транспортную реформу — так она стала реформой МЧС, потому как скоро в каждом автобусе должен будет ездить пожарный, чтобы всем не сгореть. С начала транспортной реформы у нас пять наглухо уничтоженных огнем автобусов, более десяти возгораний и несколько десятков ДТП с новой техникой.», — отмечает Пригожин.

По его словам, даже не построенных станциях регулярно возникают сложности — затопления и поломки. 

«К слову, на станциях «Беговая» и «Дунайская» тогда можно было снимать фильмы про апокалипсис. Мы все знаем, что прошло три года, а петербургские власти палец о палец не удалили, чтобы привести эти станции в порядок — за это время Петербург не открыл ни одной станции метро», — говорит бизнесмен. 

По его словам, громкие обещания Смольный дает ради рейтингов по оценке деятельности региональной власти Москвой. 

«Вы знаете, существует куча рейтингов, по которым федеральная власть оценивает деятельность губернаторов, и окружение губернатора верит в то, что подобного рода заявления повысят его рейтинги. Поэтому, всем очевидно, в ход идут любые авантюры. 

А пока не только ни одной станции не построено, но и работники «Метростроя» судятся с городом, чтобы им задолженность выплатили. Кстати, насколько мне известно, задолженностей работникам Смольного нет. Очевидно, слова нашего губернатора сильно расходятся с делом», — иронизирует Пригожин.

С полной версией интервью можно ознакомиться на сайте издания «Невские новости». 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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