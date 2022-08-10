Виторган показал, как выглядит его 3-летняя дочь Клара от суррогатной матери

Эммануил Виторган показал, как выглядит его дочь от суррогатной матери. 83-летний актер опубликовал в соцсетях новый снимок с 3-летней дочуркой.

Виторган регулярно радует многочисленных подписчиков снимками. На это раз фото было особенным. Эммануил Гедеонович поделился фотографией младшей дочки Клары, которая появилась на свет от суррогатной матери. Под фото народный артист оставиля для 3-летней малышки сообщение.

«Кларочка, наша любимая доченька. С днем рождения тебя, наше солнце! Спасибо огромное за любовь, за нежность к нам, за разумные мысли и глазки, будь всегда счастливой. Мама и Папа», —написал Виторган.

Напомним, супруга Виторгана Ирина Млодик впервые стала матерью в 56 лет. С разницей в полтора года на свет появились две дочери. Актер и его жена возпользовались услугами суррогатной матери, так как по медицинским показаниям Ирина не могла самостоятельно выносить и родить ребенка.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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