Выяснилось, боится ли российская власть возвращения шоумена Ивана Урганта на ТВ

Журналист Александр Мельман в издании «Московский комсомолец» порассуждал о том, стоит ли ожидать возвращения на ТВ опального ведущего Ивана Урганта.

Артист, который покинул Российскую Федерацию вскоре после начала спецоперации, не так давно вернулся в страну. Писатель Захар Прилепин вместе со своей командой внесли шоумена в черный список. Ургант теперь носит почетное звание «иноагент» или «агент иностранного влияния».

Автор статьи считает, что комик может возродить популярную программу «Вечерний Ургант». При этом журналист задается вопросом, не боится ли российская власть возвращения юмориста на отечественные телеэкраны.

«Кого боялась власть та и эта? Ответ правильный, это Чарли Чаплина, Михаила Жванецкого. Смех — опасное орудие, острое», — пишет Мельмен в новой публикации.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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