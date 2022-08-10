«Выживший из ума старик»: Пригожин посмеялся над опальным Макаревичем

Опальный музыкант Андрей Макаревич, который выступает с агрессивными заявлениями в адрес российского правительства и русских, попал под немилость Иосифа Пригожина. Продюсер яро наехал на артиста, и назвал его «выжившим из ума стариком».

«Это шок, что он вообще говорит, выживший из ума старик. Он рассуждает о музыке, ее глубоких посылах, забывая о том, что эта музыка пишется для людей, прежде всего, независимо от их политических взглядов. Его позиция, ко всему прочему, не поддается никакой критике. Он откровенно поддерживает специально оголтелую пропаганду и откровенное вранье», – возмутился Иосиф.

Продюсер также добавил, что пропаганда эта была развернута не столько против государства, сколько против всего русского народа.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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