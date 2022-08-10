Журналист Михаил Шахназаров сравнил Шаца и Миронова

Михаил Шахназаров унизил Михаила Шаца. В своей авторской YouTube-передаче «Полный абзац» журналист сравнил знаменитого телеведущего и актера театра и кино Евгения Миронова.

Шахназаров так остро отреагировал на один из постов Шаца, в котором он буквально презирает Миронова, который выступал на Донбассе и в Херсонской области.

«К Евгению мы можем по-разному относиться, однако он все-равно остается большим актером, просто большим актером. В отличие от Вас. Миронов и Шац. Это как сравнивать пламя мартеновской печи и спичечную головку, примерно это выглядит так», – не сдержал эмоций Шахназаров.

После начала спецоперации на Донбассе Шац поспешно покинул родную страну. Вместе с супругой Татьяной Лазаревой и детьми он находится за рубежом.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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