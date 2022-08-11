34-летний актер Милош Бикович впервые показал новую возлюбленную

Милош Бикович впервые показал новую возлюбленную, юристку из Черногории Ивану Малич. Видать, 34-летний актер встретил ту единственную, с которой захотел быть парой.

В социальных сетях Милош опубликовал на днях совместную фотографию со своей избранницей. Влюбленные, которые в настоящее время отдыхают на Бали, позируют на снимке в местном кафе.

"Кофе-брейк — плюс еще 100 тысяч калорий в виде кофе и пирожков. Мы заехали не на пирожки, а на кофе. Мы ведем ЗОЖ", - так подписал фото Милош.

После отпуска звезды намерены переехать в новый дом Биковича, который был построен в элитном районе в пригороде Белграда. Не исключено, что скоро пара объявит и о помолвке.

Стоит сказать, что в 2021 году актер расстался с возлюбленной. Чемпионка по бальным танцам Арина Волошина тогда заявляла, что не может терпеть эгоизм артиста.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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