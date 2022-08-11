Леонид Ярмольник озвучил точную дату своего возвращения в Россию

Леонид Ярмольник озвучил дату свого прибытия в Россию. По словам артиста, он планирует вернутся на родину к концу августа.

Знаменитый советский и российский актёр театра и кино в данный момент находится в Латвии. Леонид уехал на отдых в солнечную Юрмалу вместе с внуками.

"Должен признаться, что я сейчас не в Москве. Вернусь ближе к учебному году, внук пойдет в школу. Пока отдыхаю в Юрмале", - написал Леонид.

Видимо, такая внезапная активность Ярмольника была вызвана скандальным заявлением журналиста Шахназарова, который заговорил о прогулкам Ярмольника с Хазановым по улицам Латвии. Публицист предположил, что 68-летний лауреат премии «Ника» своим пребыванием в иной стране четко выразил свою позицию.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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