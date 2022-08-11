Любовь Успенская обвинила в клевете адвоката Добровинского: «Да пошел он!»

Любовь Успенская обрушилась с критикой на Александра Добровинского. Певица обвинила во лжи известного правозащитника. Артистка считает, что адвокат пиарится на ней.

Успенская искренне не понимает, зачем Добровинский говорит неправду.

«Да пошел он в... У меня проекты, а вы сравнили меня с продавщицей. Чего вообще он везде лезет, я живу у себя в доме в Подмосковье, а он чушь говорит. Не могу понять, зачем он делает это. Наверное, хочет попиариться. Пускай лучше на черный день зарабатывает», - возмутилась Успенская.

Также исполнительница добавила, что Александру нужно ответить за клевету. Она написала соответствующие заявление, ее помощники уже занимаются этим вопросом.

«Делает он все обходными путями. Я официально все делаю. Не хочу сообщать, как делаю. Это очень личные действия», - добавила Любовь Залмановна.

Напомним, ранее звездный адвокат заявил, что звезда эстрады якобы покинула страну и уехала в Штаты. Александр не исключал при этом эмиграции Успенской из РФ.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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