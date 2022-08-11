Отар Кушанашвили объяснил, почему, по его мнению, Собчак постоянно гнобит российских артистов-патриотов. Телезвезда, по информации журналиста, презирает квасной патриотизм и не любит молодящихся знаменитостей.

В новой статье Кушанашвили размышляет на тему того, почему Ксюша предпочитает критиковать патриотически настроенных звезд из области шоу-бизнеса (Баскова, Маршала, Газманова). Скандальная журналистка не хочет и не может воспринимать настоящих артистов-патриотов страны, которые выступают за поддержку специальных действий на Донбассе.

Отар посоветовал светской львице грамотно писать, поскольку ее текст порой читать невозможно.

"Собчак по своему устройству, по своей конструкции является типичной фрондершей. Это самое главное для нее, это является кислородом, которым она дышит. То, что Ксюша критикует молодящихся Газманова, Маршала, можно объяснить лишь тем, что ее раздражает квасной патриотизм", - проинформировал журналист.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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