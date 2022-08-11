Певец SHAMAN призвал не вешать ярлык патриотизма на его песню «Встанем»

Известный певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) попросил СМИ не вешать ярлыки патриотизма на его новый хит. По словам певца, композиция «Встанем» не является призывом.

Как заявил молодой артист, песня сильно отличается от всех остальных, которые были написаны за последние 15 лет. Трек исполнитель сочинил очень быстро, не переводя дух.

«Такие песни, не пойму почему, называют патриотическими. Это просто песня, сделанная от души. Она показала мое состояние души, я его транслирую от рождения», — сказал SHAMAN.

Автор-исполнитель написал композицию «Встанем» задолго до начала событий на Украине. Несмотря на это, в Сети песня появилась 23 февраля, а официально была выпущена 9 мая. Скорее всего, именно поэтому хит молниеносно ушел в народ.

Кстати, видеоклип на трек «Встанем» собрал более 21 млн. просмотров на YouTube.





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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