Певица Ани Лорак бросила Егора Глеба и вернулась к бывшему мужу

Ани Лорак рассталась с 29-летним Егором Глебом и вернулась к бывшему супругу. Украинская певица вместе с дочкой Софией уехала к Мурату в Турцию.

С саунд-продюсером Ани была последние три года, невзирая на то, что он младше своей возлюбленной на 14 лет. Несмотря на ожидания красивой свадьбы, отношения между влюбленными испортились. Друзья артистки рассказали, что Лорак собрала вещи и внезапно улетела в Турцию, где живет ее бывший.

При этом о воссоединении с Налчаджиоглу, у которого есть новая девушка, не идет. Экс-супругов связывает общий ребенок, поэтому, скорее всего, Каролина прилетела ради этого в Турцию.

Напоминаем, Лорак бросила Налчаджиоглу из-за его мнгочисленных измен. Совладелец туроператора «Turtess Travel» и исполнительница развелись в 2019 году. Их общая дочь, которая родилась в браке в 2011 году, в последнее время часто проводит время с отцом.





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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