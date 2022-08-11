Режиссер Сергей Попов рассказал, что в России скоро появится хорошее кино

Сергей Попов высказался касательно будущего кинематографа РФ. Режиссер рассказал, когда в стране начнут снимать по-настоящему хорошее кино.

По мнению сценариста, преимущественно качество картин зависит от времени, когда они снимаются. Попов вспомнил о том периоде российского киноматографа, когда имели место глобальные изменения в обществе. Режиссер уверен, что именно в трудное время на арену выходят талантливые личности, особенно это касается области культуры. Поэтому, исходя из слов Сергея, хорошее кино в стране не за горами.

"Чем тяжелее время, тем интереснее появляются люди, а когда все идеально, они скисают. При перестройке и после нее было немало отличного кино, огромное количество инновационной музыки, а когда вернулось благополучие, все затихло. Сейчас вновь все оживились, для искусства это неплохо", - сказал сценарист.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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