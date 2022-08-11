Режиссер Сергей Попов рассказал, что в России скоро появится хорошее кино

Российский режиссер Никита Михалков в программе «Бесогон ТВ» сообщил о гибели в ДНР экс-заключенного Константина Тулинова. Юноша вызвался
Разведка Великобритании прокомментировала ход «военной спецоперации». По утверждению британской разведслужбы, ВС РФ за 30 дней военного конфликта под
Депутат Руслан Шарифов предложил создать волгоградские Мальдивы из островов на Волге. Острова Сарпинский, Голодный, Спорный и Намывной, по мнению
Накануне примерно в половине шестого утра работники супермаркета, расположенного на проспекте Ленина в Красном селе, сообщили правоохранителям о том,
В сети появился ролик, на котором показано перемещение военной колонны, в составе которой следовало 10 высокоточных ракетных систем Himars. Кадры
Бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал намерение губернатора Петербурга Александра Беглова построить в городе 89 станций метро за 25 лет. Он
Турция передала Вооруженным силам Украины бронеавтомобили MRAP BMC Kirpi 4x4. В поставке - 50 единиц, сообщает Телеграм-канал «Военный Осведомитель»
Литовский политик Матас Малдейкис предостерег Китай от попытки вторжения на Тайвань. В противном случае, пригрозил он, одна всем известная «деревня»
34-летний педофил украл и чуть не изнасиловал свою 14-летнюю соседку. Происшествие произошло ранним утром в воскресенье, 7 августа, в многоэтажном
Казахстан все больше отдаляется от России и берет курс на Запад. Более того, как заявил военный эксперт Алексей Леонков, эта страна поставляет оружие
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