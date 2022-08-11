Рустам Солнцев признался, что он является братом Ольги Бузовой

Рустам Солнцев признался, что он является братом певицы и телеведущей Ольги Бузовой. По мнению экс-участника любовного проекта «Дом-2», данную информацию он скрывал тщательно от общественности.

«Я долго скрывал. Упорно и долго. Не хотел говорить никому об этом. Мы с Бузовой — родная кровь. Мы монголы. Мы одно лицо. Видимо, монгольское иго не прошло возле наших семей. Олины предки и мои предки имели общих пращуров», - пошутил Рустам.

Шоумен сказал, что у них с Ольгой одинаковый разрез глаз, скулы, такой же прищур, один и тот же знак зодиака и даже... плоская пятая точка.

Рустам Солнцев уехал из России. Сейчас скандальный артист живет в Калифорнии. Затейник и шоумен часто криткует своих коллег, поэтому его нередко обвиняют в хайпе и бестактности.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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