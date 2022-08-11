Сергей Соседов считает, что Пугачева оказалась никому не нужной

Сергей Соседов считает, что Алла Пугачева оказалась никому не нужной, и ее заслуг давным-давно никто не помнит. По заверению музыкального критика, закончилась эпоха великой Примадонны, и артистка бесповоротно потеряла свою популярность.

Соседов говорит, что поклонникам не стоит ждать возвращение супруги Галкина на большую сцену. Как объяснил историк музыки, в России, как и в Израиле, Алла Борисовна совершенно не интересна современному зрителю.

"Карьера Аллы в России закончилась в конце девяностых. В Израиле, где находится огромное количество русскоговорящих, о ней также не вспомнили. О каком творчестве идет речь? Касательно возвращения на сцену, она, если захочет, вправе сделать задуманное", - сказал критик.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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