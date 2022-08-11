Швеция не исключает, что будет производить оружие для Украины

В Швеции не исключают, что будут производить оружие для Украины. Об этом проинформировал сегодня Петер Хультквист, министр обороны.

"Это не исключено, но пока говорить о чем-либо рано. В настоящее время мы работаем над этим, позже увидим", - заявил министр телеканалу SVT.

По словам Хультквиста, в Польше, Чехии и Словакии уже подтвердили информацию о помощи Украине в разработке вооружения.

"Планируется использовать производственные линии в различных странах с целью создания необходимого оружия, которое напрямую будет поставляться в Украину. Конфликт, скорее всего, будет длительным, поэтому кроме поставок вооружения, которые регулярно осуществляются, необходимо начать работу по прямому производству", - добавил швецкий политик.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей