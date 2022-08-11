СМИ: Беременная жена Бурака Озчивита ушла от актера из-за его мамы

Турецкие СМИ написали о скандале актера Бурака Озчивита и Фахрие Эвджен. Журналисты подозревают, что беременная жена ушла от звезды турецкого кинематографа из-за его мамы.

Журналисты следят за каждым шагом Озчивита. Под вниманием зарубежных СМИ находится и его звездная супруга, которая готовится стать матерью. Недавно папарацци заподозрили, что в семействе назревает скандал.

Поговаривают, что у Фахрие произошла серьезна ссора с матерью мужа. Как пишет местная пресса, это возмутило Бурака. Разъяренный брюнет наорал на супругу, после чего Эвджен со слезами на глазах выбежала из дома.

Напомним, в начале июля звездная пара объявила, что они ждут второго ребенка. 37-летний актер и 36-летняя актриса воспитывают общего сына Карана, которому исполнилось три года. Мальчик снимается в рекламе и зарабатывает большие деньги.





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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