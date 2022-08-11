СМИ: Беременная жена Бурака Озчивита ушла от актера из-за его мамы

В Санкт-Петербурге планируют до 2050 года открыть 89 новых станций метро, однако планы городского правительства не вызывают доверия, так как новое
Петербург поможет восстановить 29 объектов в Мариуполе, ставшем городом-побратимом Северной столицы. Об этом губернатор Александр Беглов сказал в
Российский режиссер Никита Михалков в программе «Бесогон ТВ» сообщил о гибели в ДНР экс-заключенного Константина Тулинова. Юноша вызвался
Разведка Великобритании прокомментировала ход «военной спецоперации». По утверждению британской разведслужбы, ВС РФ за 30 дней военного конфликта под
Накануне примерно в половине шестого утра работники супермаркета, расположенного на проспекте Ленина в Красном селе, сообщили правоохранителям о том,
В сети появился ролик, на котором показано перемещение военной колонны, в составе которой следовало 10 высокоточных ракетных систем Himars. Кадры
Япония будет выступать против России, если Китай, получив поддержку РФ, начнет операцию по захвату Тайваня. Об этом заявил востоковед Николай
Депутат Руслан Шарифов предложил создать волгоградские Мальдивы из островов на Волге. Острова Сарпинский, Голодный, Спорный и Намывной, по мнению
Российский политолог Сергей Марков принадлежит к числу экспертов, которые считают, что контрнаступления ВСУ следует ожидать не в Херсоне, а на
Турция передала Вооруженным силам Украины бронеавтомобили MRAP BMC Kirpi 4x4. В поставке - 50 единиц, сообщает Телеграм-канал «Военный Осведомитель»
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