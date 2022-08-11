СМИ: Ксения Собчак и Константин Богомолов на грани развода

Image 16+
СМИ: Ксения Собчак и Константин Богомолов на грани развода
Знаменитости
Фото из открытых источников

В СМИ появились слухи о том, что Константин Богомолов и его супруга Ксения Собчак близки к разрыву отношений.

Знаменитые супруги, которые поженились в 2019 году, подписали брачный контракт. Журналист Михаил Шахназаров сообщил, что Ксения и Константин, согласно договору, в отношениях имеют определенные обязательства. Согласно слухам, минимум три раза в год режиссер обязан появляться вместе с теледивой на людях. Недавно супруги вместе с наследницей Богомолова от Дарьи Мороз отправились на курорт. При этом Ксюша частенько публиковала снимки, на которых присутствовал ее избранник.

Собчак новости о разводе решила не комментировать. Пока можна лишь гадать, является эта информация сплетнями или же брак ведущей действительно дал трещину.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
СМИ: Ксения Собчак и Константин Богомолов на грани развода

Сегодня, 19:43

Украинского пианиста отстранили от работы в Лондоне за выступление в Мариуполе

Сегодня, 19:30

Журналист Кушанашвили объяснил, почему Собчак гнобит артистов-патриотов

Сегодня, 12:13

Стас Барецкий заявил, что Шнуров родил четвертого ребенка, чтобы показать пример олигархам

Сегодня, 10:13

Рустам Солнцев признался, что он является братом Ольги Бузовой

Сегодня, 09:47

Телеведущий Иван Ургант записал жалобное видеообращение к россиянам

Сегодня, 09:44

Ани Лорак бросила Егора Глеба и уехала к бывшему мужу

Сегодня, 08:31

34-летний актер Милош Бикович впервые показал новую возлюбленную

Сегодня, 08:11

Певец SHAMAN призвал не вешать ярлык патриотизма на его песню «Встанем»

Сегодня, 08:10

Любовь Успенская накинулась с критикой на адвоката Добровинского

Сегодня, 07:34

СМИ: Беременная жена Бурака Озчивита ушла от актера из-за его мамы

Сегодня, 07:32

Татьяна Буланова прокомментировала свое появление в ЗАГСе

Сегодня, 07:08

Леонид Ярмольник назвал датой своего возвращения в Россию из Латвии начало учебного сезона

Сегодня, 06:53

Наташа Королева внезапно пропала после отъезда в США и не выходит на связь

Вчера, 22:14

Эрнст неожиданно убрал Маликова и Билана из эфира шоу «Фантастика» на Первом канале

Вчера, 21:57

Онкобольная Анастасия Заворотнюк снова появилась на экранах после тяжёлой болезни

Вчера, 21:56

Режиссёр Михаил Локшин выразил сомнения в выходе фильма «Воланд»

Вчера, 19:50

Максим Галкин решил бросить Пугачеву и уехать в Испанию

Вчера, 19:45

Эдуард Радзюкевич прокомментировал слова Анны Кошмал об отношении к РФ

Вчера, 16:58

В «Кабаре Людмилы Петрушевской» в Прибалтике выступит Чулпан Хаматова и Анатолий Белый

Вчера, 16:31

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Беглов до сих пор не назвал объекты в Мариуполе, которые должен восстановить Петербург
  • 8-08-2022, 20:22

Беглов до сих пор не назвал объекты в Мариуполе, которые должен восстановить Петербург

Петербург поможет восстановить 29 объектов в Мариуполе, ставшем городом-побратимом Северной столицы. Об этом губернатор Александр Беглов сказал в

Пригожин процитировал персонажа "Солнцепека", рассуждая о героизме российского заключенного Тулинова на Украине
  • 9-08-2022, 14:32

Пригожин процитировал персонажа "Солнцепека", рассуждая о героизме российского заключенного Тулинова на Украине

Российский режиссер Никита Михалков в программе «Бесогон ТВ» сообщил о гибели в ДНР экс-заключенного Константина Тулинова. Юноша вызвался

Разведка Британии: РФ за месяц не продвинулась более чем на 3 км ни на одном участке Донбасса, кроме одного
  • 9-08-2022, 12:23

Разведка Британии: РФ за месяц не продвинулась более чем на 3 км ни на одном участке Донбасса, кроме одного

Разведка Великобритании прокомментировала ход «военной спецоперации». По утверждению британской разведслужбы, ВС РФ за 30 дней военного конфликта под

Волгоградские «Мальдивы» намерены создать из заброшенных островов на Волге
  • Вчера, 12:17

Волгоградские «Мальдивы» намерены создать из заброшенных островов на Волге

Депутат Руслан Шарифов предложил создать волгоградские Мальдивы из островов на Волге. Острова Сарпинский, Голодный, Спорный и Намывной, по мнению

Молодые люди ограбили круглосуточный магазин на юге Санкт-Петербурга
  • 9-08-2022, 20:38

Молодые люди ограбили круглосуточный магазин на юге Санкт-Петербурга

Накануне примерно в половине шестого утра работники супермаркета, расположенного на проспекте Ленина в Красном селе, сообщили правоохранителям о том,

Колонна из 10 высокоточных ракетных систем Himars замечена в Румынии в 85 километрах от границы с Украиной
  • 9-08-2022, 09:58

Колонна из 10 высокоточных ракетных систем Himars замечена в Румынии в 85 километрах от границы с Украиной

В сети появился ролик, на котором показано перемещение военной колонны, в составе которой следовало 10 высокоточных ракетных систем Himars. Кадры

Новости партнеров
Новости партнеров
«Скоро в каждом автобусе Петербурга должен будет ездить пожарный, чтобы всем не сгореть» – Пригожин о транспортной реформе
  • Вчера, 14:27

«Скоро в каждом автобусе Петербурга должен будет ездить пожарный, чтобы всем не сгореть» – Пригожин о транспортной реформе

Бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал намерение губернатора Петербурга Александра Беглова построить в городе 89 станций метро за 25 лет. Он

Турция поставила Украине крупную партию бронеавтомобилей MRAP BMC Kirpi 4x4
  • 9-08-2022, 12:23

Турция поставила Украине крупную партию бронеавтомобилей MRAP BMC Kirpi 4x4

Турция передала Вооруженным силам Украины бронеавтомобили MRAP BMC Kirpi 4x4. В поставке - 50 единиц, сообщает Телеграм-канал «Военный Осведомитель»

Литовский политик Малдейкис пригрозил уничтожить «монгольскую деревню Москву»
  • 9-08-2022, 13:13

Литовский политик Малдейкис пригрозил уничтожить «монгольскую деревню Москву»

Литовский политик Матас Малдейкис предостерег Китай от попытки вторжения на Тайвань. В противном случае, пригрозил он, одна всем известная «деревня»

Житель Балашихи украл и пытался изнасиловать 14-летнюю соседку
  • 9-08-2022, 20:23

Житель Балашихи украл и пытался изнасиловать 14-летнюю соседку

34-летний педофил украл и чуть не изнасиловал свою 14-летнюю соседку. Происшествие произошло ранним утром в воскресенье, 7 августа, в многоэтажном