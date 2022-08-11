СМИ: Ксения Собчак и Константин Богомолов на грани развода

В СМИ появились слухи о том, что Константин Богомолов и его супруга Ксения Собчак близки к разрыву отношений.

Знаменитые супруги, которые поженились в 2019 году, подписали брачный контракт. Журналист Михаил Шахназаров сообщил, что Ксения и Константин, согласно договору, в отношениях имеют определенные обязательства. Согласно слухам, минимум три раза в год режиссер обязан появляться вместе с теледивой на людях. Недавно супруги вместе с наследницей Богомолова от Дарьи Мороз отправились на курорт. При этом Ксюша частенько публиковала снимки, на которых присутствовал ее избранник.

Собчак новости о разводе решила не комментировать. Пока можна лишь гадать, является эта информация сплетнями или же брак ведущей действительно дал трещину.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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