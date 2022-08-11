Год назад состоялась премьера фильма «Солнцепек», посвященного событиям, разворачивавшимся в ЛНР в 2014 году. Режиссер рассказал трагическую историю русских людей на территории Донбасса.

Картина повествует о мужчине, который не смог пересечь границу из-за происходящего. Позже он становится одним из работников скорой в Луганской народной республике. Там он замечает большое количество жертв среди мирного населения. Герою приходится сталкиваться со смертью каждый день.

Речь в ленте идет о событиях 2014 года. Несмотря на некоторый вымысел, большая часть происходящего основана на реальных событиях. До сих пор участники тех событий пытаются бороться с душевными ранами от физических увечий и потерь.

Фильм тепло встретили в экспертном сообществе. Обозреватель Дмитрий Сосновский указал на смелую задумку. Он также отметил, что в картине ощущается то, что герои могут умереть в любой момент. Трагизма добавляет то, что это не персонажи из выдуманной страны, а жители РФ. Подобного мнения придерживается и обозреватель Сергей Ильченко.

«Количество подобных эпизодов, их очевидно натуралистический характер могут показаться публике чрезмерными. Но, побывав в Донецке в 2019 году, я поразился количеству гранитных стел, установленных по всему городу. Мне объяснили, что так отмечены места, в которых в результате обстрелов украинской армии погибли мирные жители», – поделился он.

Фильм отметил свой первый юбилей. Идеи, высказанные в нем, не утратили своей актуальности. Он подробно рассказывает о том, что произошло еще в 2014, и дал зрителям понять, что конфликт не утихнет сам собой.

Примечательно, что за идею киноленты на закрытом показе режиссер Сергей Щеглов поблагодарил некого спонсора. Впоследствии им оказался предприниматель Евгений Пригожин. Он не раз принимал участие в съемках других фильмов и указывал на то, что является патриотом своей страны.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин в обращении к нации рассказал о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее цель — демилитаризация и денацификация Украины. Лидер РФ рассказал о просьбах о помощи глав ДНР и ЛНР и назвал данную меру вынужденной.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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