Татьяна Буланова прокомментировала свое появление в ЗАГСе

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Татьяна Буланова прокомментировала свое появление в ЗАГСе
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Фото из открытых источников

Татьяна Буланова, которая закрутила роман с молодым любовником, вышла на связь  с поклонниками и прокомментировала снимок из ЗАГСа, который поднял на уши весь Интернет. Оказалось, что в Дворце бракосочетания штамп в паспорте сегодня поставили не 53-летней певице. Эстрадная артистка очень ответственно подходит к замужеству, поэтому бежать под венец не спешит. А в ЗАГС артиста пришла на свадьбу к друзьям.

«Была я на свадьбе у друзей. Танцоры наши наконец-то поженились. Брак — важная вещь, поэтому на этот шаг нужно решиться. Пока я ничего не планирую», - призналась Буланова.

Напомним, что певица заинтриговала подписчиков коротким видео из Дворца бракосочетаний, который назвала «самым красивым». При этом себя исполнительница показывать не стала. Поэтому фанаты заподозрили свою любимицу, которая дважды была в браке, в очередном замужестве.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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