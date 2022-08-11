Телеведущий Иван Ургант записал жалобное видеообращение к россиянам

Иван Ургант записал к россиянам жалобнео видеообращение. Опальный шоумен, который на время перестал общаться с фанатами, решил обратиться к своим соотечественникам в соцсети.

В видеообращении, опубликованном в "ВКонтакте", также снялась жена Ивана. Во время записи ролика телеведущий сидит возле шкафа в своем доме и жалуется на непростые времена. По заверению Урганта, он длительное время не мог найти для себя достойную работу. Но, все кардинально изменилось, и отныне комик является рекламным лицом образовательной платформы "GeekBrains".

"Дело это непростое, время непростое...Куда податься и как быть? Не так просто все, непросто. Мне предложили пойти в IT. Простите, зовет супруга. Сейчас записываю приглашение на очередной семинар, будете меня смотреть? Наташа пойдет, IT нельзя обойти стороной", - сказал Ургант.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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