В Лондоне украинского пианиста Александра Романовского не допустили к работе. Причиной такого решения Королевского колледжа музыки является недавнее выступление молодого преподователя в Мариуполе.

Романовский приезжал в освобожденный город в мае. Пианист выступил в Мариуполе вместе с Петром Лундстремом скрипачем из РФ. Они провели концерт возле местного Драматического театра. Тогда пианист сказал, что поддерживает «граждан востока Украины» и ждет перемирия, за что и был наказан. Также музыкант заявил о желании сыграть на иной стороне конфликта, но только лишь после обеспечения безопасности на территории, которая поконтролльна Киеву.

«Александра Романовского 1984 г.р. отстранили от обязанностей до окончания официального расследования», - написали в пресс-службе лондонского колледжа.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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