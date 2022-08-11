Высоцкий высказался о травле дочери Гребенщикова Алисы: «Проорались и займитесь своим делом»

Никита Высоцкий решил высказать свое мнение по поводу травли дочери Бориса Гребенщикова. По представлению директора музея «Дом Высоцкого на Таганке», который заступился за музыканта, дети не могут отвечать за действия родителей.

Высоцкому доводилось видеться с Алисой. После общения у кинорежиссера осталось приятное впечатление о девушке, которую он считает обаятельной и талантливой. Также Никита Владимирович высоко ценит Бориса Гребенщикова, и искренне считает, что у детей, как и у родителей, может быть противоположний взгляд на происходящее вокруг них.

«Да хватит уже. Проорались и успокойтесь. Займитесь лучше делом. Пишите музыку, песни, попробуйте выйти на такой уровень, как Гребенщиков. Хоть две строчки напишите, а не говорите, что виноват он либо его дочь», — возмутился актёр.





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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