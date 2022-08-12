Директор Кузьмина рассказала о геях в российском шоу-бизнесе: «Каждый третий»

Наталья Кузьмина рассказала о геях и лесбиянках в шоу-бизнесе России. По информации концертного директора, российская эстрада является настоящим рассадником извращенцев.

Кузьмина считает, что, по большому счету, российский шоу-бизнес - это сплошная ЛГБТ-тусовка, так как не менее трети актеров и музыкантов являются открытыми геями, лесбиянками или бисексуалами. При этом Наталья говорит, что большая часть звезд предпочитает молчать о своей сексуальной ориентации. Согласно оценкам концертного директора, особенно отличаются представители нетрадиционной сексуальной ориентации мужского сегмента.

«На эстраде очень много лесбиянок. О мужиках я лучше промолчу. Каждый третий практически — это гомосексуалист. У нас огромное количество гей-лесби-практикантов», - заявила директор по организации концертов.

Наталья призналась, что она очень давно «варится» в этой сфере, поэтому знает о ЛГБТ-сообществах на отечественной эстраде не понаслышке. Также Кузьмина добавила, что знаменитостей-традиционалов радужно принимают в различных закрытых гей-клубах, именно по этому в таких интимных заведениях часто выступает Ольга Бузова, концерты которой извращенцы щедро оплачивают.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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