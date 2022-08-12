Эмин Агаларов рассказал правду о браке по расчету с дочерью президента Азербайджана

Эмин Агаларов расказал о браке по расчету с дочерью президента Азербайджана. Лейла Алиева была супругой бизнесмена на протяжении девяти лет.

42-летний Эмин всегда с теплотой вспоминает об отношениях и семейной жизни с экс-женой. Роман влюбленных развивался молниеносно. Они познакомились в Сент-Морице во время отдыха в 2005 году. Через год после первого знакомства пара узаконила свои отношения.

Роскошную свадьбу молодежены сыграли в Баку. Через два года у Лейлы и Эмина родились близнецы. В 2015 году супруги подали на развод.

«У нас были всегда искренние и очень уважительные отношения. СМИ писали, что у нас брак по расчету. Это глупости, никто не рассчитывал ничего. Мы сильно влюбились, поэтому захотели создать семью…», —признался бизнесмен.

В Сети муссировались слухи о том, что любвеобильный ловелас женился на дочери Президента Азербайджана исключительно из-за денег.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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