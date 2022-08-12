Лариса Долина не смогла скрыть правду о тяжелой жизни в Европе. Эстрадная певица рассказала, что она буквально ненавидит европейский образ жизни.

66-летней исполнительнице не нравится бытиё за рубежом, поэтому она продолжает оставаться на территории России. В одном из интервью поп-артистка призналась, что из-за одной особенности ей противен ритм жизни в Европе. А поскольку она «бегущий человек», близка ей атмосфера в Москве.

"Когда я приезжаю в Европу, замечаю, что там люди никуда не торопятся. Здесь очень размеренная жизнь. Мне это чуждо и противно", - посетовала Долина.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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