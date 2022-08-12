Лариса Долина не смогла скрыть правду о тяжелой жизни в Европе

Российский режиссер Никита Михалков в программе «Бесогон ТВ» сообщил о гибели в ДНР экс-заключенного Константина Тулинова. Юноша вызвался
Разведка Великобритании прокомментировала ход «военной спецоперации». По утверждению британской разведслужбы, ВС РФ за 30 дней военного конфликта под
Накануне примерно в половине шестого утра работники супермаркета, расположенного на проспекте Ленина в Красном селе, сообщили правоохранителям о том,
Депутат Руслан Шарифов предложил создать волгоградские Мальдивы из островов на Волге. Острова Сарпинский, Голодный, Спорный и Намывной, по мнению
Бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал намерение губернатора Петербурга Александра Беглова построить в городе 89 станций метро за 25 лет. Он
34-летний педофил украл и чуть не изнасиловал свою 14-летнюю соседку. Происшествие произошло ранним утром в воскресенье, 7 августа, в многоэтажном
Литовский политик Матас Малдейкис предостерег Китай от попытки вторжения на Тайвань. В противном случае, пригрозил он, одна всем известная «деревня»
Казахстан все больше отдаляется от России и берет курс на Запад. Более того, как заявил военный эксперт Алексей Леонков, эта страна поставляет оружие
Турция передала Вооруженным силам Украины бронеавтомобили MRAP BMC Kirpi 4x4. В поставке - 50 единиц, сообщает Телеграм-канал «Военный Осведомитель»
Компания «Генериум» занялась в Санкт-Петербурге поиском добровольцев, которые изъявят желание принять участие в клинических испытаниях назального
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