Лера Фрост выходит замуж за депутата Госдумы: Фото будущего мужа появились в Сети

Лера Фрост совсем скоро получит статус жены. Экс-участница Дома-2 выходит замуж за депутата Государственной Думы.

Стало известно, что пара уже подала соответсвующие документы в ЗАГС.

«Плакала я, плакал он, мы оба плакали от счастья. Расскажу когда-то о нашей прекрасной истории. От случайного знакомства до счастливой семьи», — заявила 28-летняя Фрост.

Свадьба, по словам девушки, будет скромной, никаких пышных церемоний в честь бракосочетания влюбленные не планируют.

«Я из Луганска, поэтому громких гуляний не будет, учитывая то, как сейчас там страдают люди», - призналась Лена.

При этом дату свадьбы будущие молодожены не называют. Имя второй половинки брюнетка также держит в секрете. Однако известно, что потенциального супруга Фрост зовут Антон.

«Самые искренние поздравления, будьте счастливы. Пусть хранит Господь вашу любовь с Антоном», — написали поклонники в комментариях.

Фото будущего мужа Лены Фрост появились в Сети.





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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