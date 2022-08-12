Нумеролог Кузнецов предсказал, что Максим Галкин никогда не вернется в Россию

Владимир Кузнецов предсказал, что Максим Галкин никогда не вернется в Россиию. Таким образом нумеролог опроверг информацию Пугачевой о возвращении супруга на родину этой осенью.

Нумеролог проанализировал цифры и заявил, что Галкина больше не стоит ждать в России, поскольку юмористу присущи справедливость и гордыня.

«Галкин считает себя справедливым человеком, он не возвращается к прошлому никогда. Цифры это подтверждают. Если Максим обрывает связи, то это навсегда. Поэтому уверен, что телеведущий никогда не вернется назад. У него тысячный знак. Это символизирует категоричность, гордыню, амбициозность», – говорит Кузнецов.

Отметим, что в Сети активно обсуждается отъезд шоумена. Галкин не говорит ни слова о возвращении в РФ. Ранее известный таролог Нателла Гортас также заявила о том, что в ближайшее время Примадонна и ее муж не вернутся в страну, так как начали устройство своих детей одну из рижских школ.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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