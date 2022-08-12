Оскар Кучера ждёт возвращения Урганта на телеэкраны

Оскар Кучера ждёт возвращения Ивана Урганта на телеэкраны Первого канала. Как объяснил актёр, он в восторге от деятельности шоумена.

Несмотря на то, что поведение Урганта вызвало шквал критики, и многие коллеги отвернулись от него, остались знаменитости, которые ждут возвращения комика на российское телевидение.

Среди них - телеведущий Оскар Кучера. Актёр признался, что ждет не дождется, когда Ваня в любом формате вернется в эфиры.

«Я рад видеть Ивана и актером, и телеведущим. Меня всегда это очень радует, так как я люблю то, что он делает», — прорезюмировал Кучера.

Напомним, Ургант загремел в черный список РФ, то есть пополнил список артистов, которые отказываются поддерживать спецоперацию Путина. Теперь он считается «агентом иностранного влияния».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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