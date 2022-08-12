Певец SHAMAN свои дреды считает «русской народной прической»

Певец SHAMAN (Ярослва Дронов) свои дреды назвал «русской народной прической». Исполнитель хитов «Встанем» и «Я русский» поведал репортерам МК о своем стиле.

«Я к концертам всем подхожу, как к спектаклю. На сцене нередко жестикулирую, люблю театральность», — признался певец.

Как говорит SHAMAN, все образы на сцену и в жизни он подбирает самостоятельно, поскольку у нет стилиста.

«Не ругайте бедных стилистов, их у меня нет, во всех недочетах я только сам виноват. Когда меня спрашивают о дредах, я отвечаю, что с ними себя ощущаю естественным, мои дреды вляются русской народной прической из-за схожестью с колосьями», —пошутил артист.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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