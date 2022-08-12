Вера Брежнева не смогла сдержать слез, впервые за полгода оказавшись в студии звукозаписи

Вера Брежнева, которая еще недавно жаловалась поклонникам на депрессию, расплакалась прямо на студии звукозаписи.

В последнее время только ленивый не говорит о разводе эффектной блондинки со знаменитым супругом. Брежнева подливает масла в огонь, сообщая о депрессивном состоянии и не публикуя совместных сников с Константином Меладзе.

После того, как СМИ написали, что бывшая жена композитора приехала к нему в Италию, поклонники стали подозревать, что в семье их любимицы действительно не все хорошо. Но, похоже, в жизни у артистки наконец-то произошли положительные события. По словам Веры, она снова начала заниматься любимым делом.

«Спустя полгода я таки смогла зайти в студию. Когда вошла, то расплакалась. Несколько часов вспоминала, как это, а потом…» — написала певица в своем микроблоге.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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