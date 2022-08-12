Режиссёр Сергей Никоненко обозвал Чулпан Хаматову «обезьянкой» за её отъезд из России

Режиссёр Сергей Никоненко жёстко расскритиковал Чулпан Хаматову. За осуждение актрисой спецоперации и отъезд из России он обозвал ее «обезьянкой»

«Я ее видал в дипломном спектакле. Она неплохо играла, а теперь? Обезьянка. По примеру других побежала из страны», — заявил режиссёр.

Касательно высказываний Хаматовой о государственных наградах, Никоненко отметил, что ордена выдают за службу родине. Звезда кино, по ее словам, никогда не относилась серьезно к званиям и не видит в них ценность своей профессии.

Напомним, сбежавшая из России 46-летняя актриса театра и кино более полугода живет в Латвии. Чулпан, которая отреклась от звания Народной артистки, назвав его «бредом», устроилась на работу в рижский театр.





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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