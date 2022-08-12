Режиссёр Сергей Никоненко обозвал Чулпан Хаматову «обезьянкой» за её отъезд из России

Накануне примерно в половине шестого утра работники супермаркета, расположенного на проспекте Ленина в Красном селе, сообщили правоохранителям о том,
Депутат Руслан Шарифов предложил создать волгоградские Мальдивы из островов на Волге. Острова Сарпинский, Голодный, Спорный и Намывной, по мнению
Бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал намерение губернатора Петербурга Александра Беглова построить в городе 89 станций метро за 25 лет. Он
34-летний педофил украл и чуть не изнасиловал свою 14-летнюю соседку. Происшествие произошло ранним утром в воскресенье, 7 августа, в многоэтажном
Казахстан все больше отдаляется от России и берет курс на Запад. Более того, как заявил военный эксперт Алексей Леонков, эта страна поставляет оружие
Компания «Генериум» занялась в Санкт-Петербурге поиском добровольцев, которые изъявят желание принять участие в клинических испытаниях назального
Год назад состоялась премьера фильма «Солнцепек», посвященного событиям, разворачивавшимся в ЛНР в 2014 году. Режиссер рассказал трагическую историю
В Швеции не исключают, что будут производить оружие для Украины. Об этом проинформировал сегодня Петер Хультквист, министр обороны. "Это не
Только 1% жителей Украины верят в успех России в ходе СВО. Еще столько же не определились с ответом. Подавляющее же большинство украинцев – 98% –
Санкт-Петербург продолжает оставаться в лидерах по заболеваемости коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки впервые с марта было зафиксировано
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