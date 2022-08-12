Российский актёр Марат Башаров внезапно отправился на Донбасс

Марат Башаров в настоящее время находится на Донбассе. Об этом сообщил сам российский актёр.

47-летний актёр театра и кино внезапно отправился на Донбасс. Ведущий программы «Битва экстрасенсов» не уточнил, в качестве кого он там находится - в качестве артиста либо добровольца. Башаров сказал журналистам только то, что у него очень плохая связь.

«Я нахожусь на Донбассе. Очень плохая связь здесь. Уехал я по гражданской позиции», —кратко сказал Марат.

Позиция Марата Башарова по поводу спецоперации на Украине давно всем известна. Актёр неоднократно говорил о том, что целиком и полностью поддерживает действия Владимира Путина. В день России он вместе со своими коллегами приезжал на Донбасс с целью поддержки местных жителей.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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