Ксения Собчак заступилась за украинского исполнителя Макса Барских после его выступления на русском языке. Телеведущая оставила гневное послание в Телеграм-канале.

Барских после осуждения СВО на Украине окончательно испортил отношения с российскими поклонниками. Певец, который строго запретил слушать его произведения в РФ, на одном из корпоративов спел на русском языке. После этого на артиста обрушилась масса гневных высказываний и негативных комментариев от его украинских фанатов.

Это удивило Собчак и она решила оправдять музыканта перед его соотечественниками. Телеведущая написала: «Барских выложил видеоролик с концерта, он говорил на русском языке. За это Макс получил много нелестных сообщений. Самое трешовое это то, что комменты были написаны на русском языке».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей