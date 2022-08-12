Телеведущая Ксения Собчак заступилась за Макса Барских после его концерта на русском языкем

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Телеведущая Ксения Собчак заступилась за Макса Барских после его концерта на русском языкем
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Фото из открытых источников

Ксения Собчак заступилась за украинского исполнителя Макса Барских после его выступления на русском языке. Телеведущая оставила гневное послание в Телеграм-канале.

Барских после осуждения СВО на Украине окончательно испортил отношения с российскими поклонниками. Певец, который строго запретил слушать его произведения в РФ, на одном из корпоративов спел на русском языке. После этого на артиста обрушилась масса гневных высказываний и негативных комментариев от его украинских фанатов.

Это удивило Собчак и она решила оправдять музыканта перед его соотечественниками. Телеведущая написала: «Барских выложил видеоролик с концерта, он говорил на русском языке. За это Макс получил много нелестных сообщений. Самое трешовое это то, что комменты были написаны на русском языке».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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