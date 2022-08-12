Победители «Евровидения» из Украины крупно опозорились в Европе

Украинские победители «Евровидения» крупно опозорились в Европе. Музыкальная группа из Украины не сможет выступить на летнем фествале в Черногории.

В конце августа должен состоятся музыкальный фестиваль Sea Dance. На главное мероприятие электронной и поп-музыки были приглашены участники конкурса «Евровидение-2022» и его победители - группа Kalush Orchestra. Также в программе были заявлены российский диджей Нина Кравиц и исполнительница электронной музыки Анфиса Летяго.

Участники реп-коллектива потребовали не допустить к участию в фестивале российских артистов. Но организаторы мероприятия их, грубо говоря, отшили. Музыканты Kalush Orchestra в итоге отказались от участия в танцевальном фесте, так как не пожелали находиться на одной сцене вместе с представителями России.

«Запрос группы был отклонен. Для нас неприемлима дискриминация артистов по признакам расы, национальности, вероисповедания», - заявил представитель организатора.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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