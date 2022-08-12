В Петербурге ухудшается эпидситуация на фоне шестой волны коронавируса

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В Петербурге ухудшается эпидситуация на фоне шестой волны коронавируса
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Санкт-Петербург продолжает оставаться в лидерах по заболеваемости коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки впервые с марта было зафиксировано более 3 тысяч новых случаев, однако Северная столица рискует оказаться неготовой к «самой высокой» – шестой волне ковида.

Согласно официальной статистике, публикуемой на сайте городской администрации, за минувшие сутки в Петербурге было выявлено 3229 новых случаев заболевания коронавирусом. Такие показатели подтверждают усиление шестой волны пандемии, которая, как ожидают эксперты, может стать «самой высокой».

В начале августа уже сообщалось, что прирост коронавирусных больных в Северной столице за последний месяц увеличился на 830%. Несмотря на такой резкий рост заболеваемости, губернатор Александр Беглов продолжает утверждать, что эпидемиологическая ситуация в городе находится «под контролем». 

 

По словам градоначальника, чтобы быть готовыми к новой волне пандемии, необходимо пройти ревакцинацию, однако подобного рода заявления со стороны Смольного начали звучать уже после нового всплеска ковида. Данный факт в очередной раз свидетельствует об отсутствии упреждающей стратегии городской администрации.

Стоит отметить, что Санкт-Петербург находится в числе наиболее пострадавших от пандемии российских городов. С каждой волной пандемии Северная столица оказывается недостаточно подготовленной к оперативному предоставлению горожанам медицинской помощи, что указывает на системные проблемы в сфере здравоохранения города. 

Представители экспертного сообщества неоднократно заявляли о необходимости воспользоваться успешным опытом Москвы для ранней диагностики коронавируса, однако Смольный так и не предпринял мер в этом направлении. Такая тактика петербургских чиновников может способствовать дальнейшему ухудшению эпидемиологической обстановки, так как новая волна обещает стать самой массовой с начала пандемии.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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