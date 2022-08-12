Владимир Соловьев напомнил обнаглевшей Лободе о заработке на русскоязычных хитах

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Владимир Соловьев напомнил обнаглевшей Лободе о заработке на русскоязычных хитах
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Фото из открытых источников

Владимир Соловьев осадил Светлану Лободу. Известный телеведущий напомнил украинской певице, как она в свое время зарабатывала на руссоязычных хитах.

Обнаглевшая LOBODA хотела оскорбить россиян словами о том, что после начала СВО из страны якобы уехали все представители интеллигенции. Такое заявление звезды высмеял Владимир Соловьев, который поставил на место артистку резкими высказываниями. Удивленный журналист заявил, как Светлана вообще посмела указывать российским гражданам, кем они являются.

Кроме того, украинка, которая много лет зарабатывала на русскоязычных песнях, на полученные в РФ миллионы шикарно жила в Москве. И все это благодаря россиянам.

«Мы все только телевизор смотрим, получается, и у нас нет собственной другой точки зрения. А вся, поющая ртом, интелегенция уехала», — возмутился телеведущий, добавив, что заслуженной артистке Украины срочно нужен психолог.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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