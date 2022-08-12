Європейська правда: «Польша готовится к масштабному усилению своей армии»

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Європейська правда: «Польша готовится к масштабному усилению своей армии»
Политика
Фото из открытых источников

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что в Польше готовятся к усилению своей армии. Информацию о масштабной модернизации польських вооруженных сил пишет Європейская правда. 

Новостное издание сообщает, что Варшава за счет значительного усиления армии хочет добиться превосходства, чтобы Вооружённые силы Республики Польша стали вторыми по мощи на континенте.

По словам польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, как минимум 40 миллионов человек есть в стране, которые готовы в случае угрозы национальной безопасности встать на защиту родины.

«Актуально является защита восточного фланга НАТО. Польские власти предпочитают опираться прежде всего на собственные силы, а не те только на Альянс», — заявил министр.

Отметим, что Польша в последнее время стремительно укрепляет обороноспособность, увеличив расходы на военную область. Варшава также готова к сотрудничеству с Вашингтоном, а сами жители страны выступают за присутствие на их территории солдат из США.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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