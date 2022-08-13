Адвокат Добровинский объяснил, почему россияне бойкотируют концерты некоторых звёзд

Адвокат Добровинский объяснил нежелание россиян посещать концерты некоторых артистов. По словам правозащитника, большинство граждан бойкотируют концерты отдельных звёзд из-за имеющихся моральных принципов.

Не секрет, что в последнее время ряд исполнителей отменяют ранее запланированные выступления из-за невозможности продать билеты. Добровинский поделился своим мнением на этот счет.

Как утверждает правозащитник, в России, мягко говоря, не жалуют Галкина, Пугачеву, Вайкуле и других артистов. Адвокат уверен, что артисты, уехавшие из родной страны, за рубежом также останутся без публики.

"Как иначе люди могут выразить свое мнение? Не могут они прийти и сказать свое «фе», не могут сказать «Э-ге-гей!» либо выйти с протестом в деревню Грязь, где живет Галкин и Пугачева", - высказался адвокат.

По мнению юриста, зрителю остается только один-единственный способ - бойкот концертов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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