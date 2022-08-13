Дана Борисова молится Богу о том, чтобы пропавшую в горах Сочи Ольгу Бузову не нашли

Дана Борисова молит Бога о том, чтобы Ольгу Бузову, которая бесследно пропала в горах Сочи, подольше не нашли. Пользователи осудили телеведущую, которая невероятно обрадовалась пропаже певицы.

Звезда росисйского шоу-бизнеса вторые сутки не выходит ни с кем на связь. Экс-участница 'Дома-2" перед исчезновением сообщила, что покоряет горные вершины на вертолете. Дана Борисова, безумно уставшая от творчества 36-летней артистки, решила прокомментировать происходящее.

"Это мечта. Пусть ее пару недель не найдут, Господи!", — заявила скандальная блондинка.

Напомним, Бузова улетела в отпуск наполниться позитивными эмоциями и пообещала делиться происходящим с поклонниками. Но длительное время ведущая реалити-шоу не выходит в микроблог, и не звонит даже родным, что кажется весьма странным.

Между прочим, в Сети появилась информация о том, что с Ольгой все хорошо. Она сейчас якобы находится в отеле, а вертолет давно вернулся на свою базу.

Блогер Лен Миро, к примеру, уверена в том, что исполнительница хита Мало половин не пропала, а попросту ушла в запой от сильной усталости.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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