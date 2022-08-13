Экс-депутат Роман Худяков высказался о позиции украинской певицы Софии Ротару

Роман Худяков высказался о гражданской позиции Софии Ротару. На своей странице в соцсети "ВКонтакет" экс-депутат обвинил украинскую певицу в лицемерии.

"Ротару - очередная звезда, которая заявила, что Крым украинский. При этом она продолжала косить деньги на "Песне года" после 2014 года. Выступала в РФ на Новый год, пела на разных корпоративах, вечеринках, при этом заявляя: "Никогда русской себя я не чувствовала, я украинка!" и размахивая украинским флагом", - возмутился политик.

Недавно 75-летняя Ротару, которая с февраля предпочитала молчать, вышла на связь и высказал свою позицию относительно спецоперации на Донбассе. София Михайловна заявила, что будет всячески поддерживать украинцев и украинскую армию. Российские звезды раскритиковали такое поведение артистки эстрады.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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