Доктор Казанцев: «безумства» и странности Марии Шукшиной связаны с климаксом

Доктор Алексей Казанцев высказался о неадекватном состоянии Марии Шукшиной. «Безумства» и стоанности артистки, связанные с киданием из крайности в крайность, медик объяснил гормональными изменениями.

В течении последних месяцев актриса активно критикует как отечественное телевидение, так и отдельных знаменитостей. Неоднократно Шукшина довольно резко высказывалась в адрес коллег, уехавших из России. Телеведущий Оскар Кучера в связи с этим назвал ее «тронутой». Оказывается, такому неподобающему поведению звезды есть медицинское объяснение.

«У нее нет признаков неадекватного поведения. Согласно возрасту есть небольшие гормональные изменения, которые ведут к перепадам настроения. Есть так называемый климакс. Из-за этого она впадает из крайности в крайность. Ко всему прочему, с возрастном многие черты характера меняются», — заявил врач.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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