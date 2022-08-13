Голливудский актёр Стивен Сигал назвал Россию своим домом

Image 16+
Голливудский актёр Стивен Сигал назвал Россию своим домом
Знаменитости
Фото из открытых источников

Стивен Сигал, знаменитый голливудский актёр, назвал Россию своим домом. Американский кинопродюсер заявил, что поддерживает проведение спецоперации. Также режиссер хочет приехать в РФ, потому что он русский.

В эфире Владимиру Соловьеву Стивен расказал о том, почему решился на приезд в Россию. Телеведущий удивился, что после начала СВО многие российские знаменитости из области шоу-бизнеса и культуры покинули страну, а вот настоящая звезда Голливуда, наоборот, приехал в Российскую Федерацию. На вопрос Соловьева о том, почему он захотел посетить РФ, Сигал без сомнения ответил, что он, в первую очередь, русский, который поддерживает действия своих властей.

«Потому что это мой дом», — резюмировал актёр.

Ранее 70-летний кинопродюсер из США заявил, что его сын Доминик решил перебраться в Россию и, вполне возможно, женится на русской. При этом наследник Сигала пока не решил, чем именно будет заниматься в Москве.

Сын Стивена Сигала Доминик

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Украинская актриса Ольга Сумская защищает от земляков свою дочь, которая живет в России

Сегодня, 18:53

Голливудский актёр Стивен Сигал назвал Россию своим домом

Сегодня, 18:25

Вера Мусаелян: К организаторам концерта группы «АлоэВера» пришли с обысками

Сегодня, 18:13

Дана Борисова радуется исчезновению Ольги Бузовой в горах в Сочи

Сегодня, 18:11

Певец SHAMAN ответил Ксении Собчак на критику в свой адрес

Сегодня, 17:05

Кинорежиссёр Никита Михалков заявил, что покинувшим Россию артистам нет прощения

Сегодня, 16:31

Галкин поблагодарил жителей Латвии за поддержку на своем концерте в рыбацком селе Роя

Сегодня, 14:52

Азиза впервые представила композицию Ильи Резника «Любимые не умирают»

Сегодня, 14:41

Ольга Зарубина объяснила, почему Александр Малинин остался без заработка

Сегодня, 12:45

Экс-депутат Роман Худяков высказался о позиции украинской певицы Софии Ротару

Сегодня, 11:43

Доктор Казанцев: «безумства» и странности Марии Шукшиной связаны с климаксом

Сегодня, 11:30

Певица Светлана Лобода показала себя без макияжа и в расстегнутых джинсах

Сегодня, 11:15

Виктория Талышинская впервые рассказала о конфликте с экс-коллегой по дуэту «Непара» Шоуа

Сегодня, 11:05

Отар Кушанашвили рассказал, какая судьба ждет Максима Галкина и его брата

Сегодня, 10:52

Певица Настя Крайнова подтвердила, что Вера Брежнева и Константин Меладзе расстались

Сегодня, 10:02

Стало известно, как Разин набирал солистов в «Ласковый май»

Сегодня, 09:23

Концертный директор Наталья Кузьмина рассказала, почему Ольга Бузова любит выступать в гей-клубах

Вчера, 23:31

Победители «Евровидения» крупно опозорились в Европе

Вчера, 22:56

Убитая горем вдова Грачевского отказывается вновь выходить замуж

Вчера, 22:39

Владимир Соловьев напомнил обнаглевшей Лободе о заработке на русскоязычных хитах

Вчера, 22:23

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Торчат гвозди. Родители Петербурга просят отремонтировать детские площадки
  • Сегодня, 09:05

Торчат гвозди. Родители Петербурга просят отремонтировать детские площадки

На портале администрации города «Наш Санкт-Петербург» петербуржцы оставляют регулярные жалобы на неисправное оборудование детских и спортивных

Исследование: 98% украинцев верят в победу Украины, 91% – поддерживают Зеленского
  • Вчера, 11:08

Исследование: 98% украинцев верят в победу Украины, 91% – поддерживают Зеленского

Только 1% жителей Украины верят в успех России в ходе СВО. Еще столько же не определились с ответом. Подавляющее же большинство украинцев – 98% –

Жителям Петербурга предлагают 55 тысяч за вакцинацию «Спутником V». Вакцина назальная, но экспериментальная
  • 11-08-2022, 07:33

Жителям Петербурга предлагают 55 тысяч за вакцинацию «Спутником V». Вакцина назальная, но экспериментальная

Компания «Генериум» занялась в Санкт-Петербурге поиском добровольцев, которые изъявят желание принять участие в клинических испытаниях назального

«Солнцепек». Почему фильм 2021 года актуален как никогда
  • 11-08-2022, 14:55

«Солнцепек». Почему фильм 2021 года актуален как никогда

Год назад состоялась премьера фильма «Солнцепек», посвященного событиям, разворачивавшимся в ЛНР в 2014 году. Режиссер рассказал трагическую историю

Швеция не исключает, что будет производить оружие для Украины
  • 11-08-2022, 20:05

Швеция не исключает, что будет производить оружие для Украины

В Швеции не исключают, что будут производить оружие для Украины. Об этом проинформировал сегодня Петер Хультквист, министр обороны. "Это не

Польша готовится к масштабному усилению ВС, взяв курс на одну из сильнейших армий континента
  • Вчера, 17:38

Польша готовится к масштабному усилению ВС, взяв курс на одну из сильнейших армий континента

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что в Польше готовятся к усилению своей армии. Информацию о масштабной модернизации польських ВС пишет

Новости партнеров
Новости партнеров
В Петербурге ухудшается эпидситуация на фоне шестой волны коронавируса
  • Вчера, 13:37

В Петербурге ухудшается эпидситуация на фоне шестой волны коронавируса

Санкт-Петербург продолжает оставаться в лидерах по заболеваемости коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки впервые с марта было зафиксировано

В Пентагоне оценили эффективность действий украинских военных на 12 по 10-балльной шкале
  • Сегодня, 17:38

В Пентагоне оценили эффективность действий украинских военных на 12 по 10-балльной шкале

В Пентагоне оценили эффективность действий Вооруженных Сил Украины на 12 по 10-балльной шкале. Как отмечено на сайте американского Министерства