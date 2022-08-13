Голливудский актёр Стивен Сигал назвал Россию своим домом

Стивен Сигал, знаменитый голливудский актёр, назвал Россию своим домом. Американский кинопродюсер заявил, что поддерживает проведение спецоперации. Также режиссер хочет приехать в РФ, потому что он русский.

В эфире Владимиру Соловьеву Стивен расказал о том, почему решился на приезд в Россию. Телеведущий удивился, что после начала СВО многие российские знаменитости из области шоу-бизнеса и культуры покинули страну, а вот настоящая звезда Голливуда, наоборот, приехал в Российскую Федерацию. На вопрос Соловьева о том, почему он захотел посетить РФ, Сигал без сомнения ответил, что он, в первую очередь, русский, который поддерживает действия своих властей.

«Потому что это мой дом», — резюмировал актёр.

Ранее 70-летний кинопродюсер из США заявил, что его сын Доминик решил перебраться в Россию и, вполне возможно, женится на русской. При этом наследник Сигала пока не решил, чем именно будет заниматься в Москве.

Сын Стивена Сигала Доминик

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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