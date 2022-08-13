Кинорежиссёр Никита Михалков заявил, что покинувшим Россию артистам нет прощения

Никита Михалков высказался об уехавших из России артистах. Кинорежиссёр уверен, что представители шоу-бизнеса, которые покинули свою родину, вскоре снова вернутся домой, однако после такого поступка им нет прощения.

Никита Сергеевич ранее жестко раскритиковал звезд, которые, по его мнению, «проталкивают разные авантюристские идеи в обществе». Михалков заявил, что музыкантам, которые не согласны с действиями российского правительства, нет прощения.

Председатель Союза кинематографистов РФ также разделил выступающих против СВО знаменитостей на две категории: тех, кто сидит на капитале, и тех, подчинился пропаганде Запада.



«Никто же их отсюда не выгонял, они самоизгнались. Люди эти в свое время были на пике популярности. Теперь страна в них не нуждается. Что они дадут стране?», - утверждает Михалков.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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