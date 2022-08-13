Концерты Малинина и Семенович отменили на юге России из-за дорогих билетов

Концерты исполнителя Александра Малинина, а также выступления певицы Анны Семенович на юге России официально отменены. Организаторы объяснили такое решение катастрофически низкими продажами билетов. Оказывается, что для россиян цены на мероприятие оказались слишком дорогостоящими. Сейчас фанатам возвращают денежные средства за несостоявшиеся выступления. Билеты на концерты Малинина и его сына Никиты ценой от 1 700 до 6 000 рублей зрители не готовы покупать. После информаци о том, что певцу не удалось собрать треть зала, зашла речь об отмене выступлений. Приходится отменять и выступления Анны Семенович, которая столкнулась с аналогичными проблемами. Артистка, которая хотела выйти на сцену Геленджика вместе с рок-группой «Земляне», видимо, не рассчитала свои силы. На запланированный концерт кассирам удалось продать несколько десятков недешевых билетов. Публика не торопилась с покупкой билетов из-за высокой цены. В связи с этим 42-летняя исполнительница хита «Секси-бомбочка» посчитала, что ехать на юг России нецелесообразно. Как отмечают организаторы, собранных денег даже не хватило на оплату перелета блондинки. Сейчас фанатам возвращают денежные средства за несостоявшиеся выступления.





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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