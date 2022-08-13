Концерты Малинина и Семенович отменили на юге России из-за дорогих билетов

Image 16+
Концерты Малинина и Семенович отменили на юге России из-за дорогих билетов
Знаменитости
Фото из открытых источников

Концерты исполнителя Александра Малинина, а также выступления певицы Анны Семенович на юге России официально отменены. Организаторы объяснили такое решение катастрофически низкими продажами билетов. Оказывается, что для россиян цены на мероприятие оказались слишком дорогостоящими. Сейчас фанатам возвращают денежные средства за несостоявшиеся выступления. Билеты на концерты Малинина и его сына Никиты ценой от 1 700 до 6 000 рублей зрители не готовы покупать. После информаци о том,  что певцу не удалось собрать треть зала, зашла речь об отмене выступлений. Приходится отменять и выступления Анны Семенович, которая столкнулась с аналогичными проблемами. Артистка, которая хотела выйти на сцену Геленджика вместе с рок-группой «Земляне», видимо, не рассчитала свои силы. На запланированный концерт кассирам удалось продать несколько десятков недешевых билетов. Публика не торопилась с покупкой билетов из-за высокой цены. В связи с этим 42-летняя исполнительница хита «Секси-бомбочка» посчитала, что ехать на юг России нецелесообразно. Как отмечают организаторы, собранных денег даже не хватило на оплату перелета блондинки. Сейчас фанатам возвращают денежные средства за несостоявшиеся выступления.


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Адвокат Добровинский объяснил, почему россияне бойкотируют концерты некоторых звёзд

Вчера, 22:26

Власти Латвии могут выгнать Галкина, Пугачёву и Хаматову из страны

Вчера, 22:14

Концерты Малинина и Семенович отменили на юге России из-за дорогих билетов

Вчера, 21:55

Максим Галкин высмеял государственные награды

Вчера, 21:49

Актёр Анатолий Белый признался, что мечтает вернуться в Россию

Вчера, 21:31

Украинская актриса Ольга Сумская защищает от земляков свою дочь, которая живет в России

Вчера, 18:53

Голливудский актёр Стивен Сигал назвал Россию своим домом

Вчера, 18:25

Вера Мусаелян: К организаторам концерта группы «АлоэВера» пришли с обысками

Вчера, 18:13

Дана Борисова радуется исчезновению Ольги Бузовой в горах в Сочи

Вчера, 18:11

Певец SHAMAN ответил Ксении Собчак на критику в свой адрес

Вчера, 17:05

Кинорежиссёр Никита Михалков заявил, что покинувшим Россию артистам нет прощения

Вчера, 16:31

Галкин поблагодарил жителей Латвии за поддержку на своем концерте в рыбацком селе Роя

Вчера, 14:52

Азиза впервые представила композицию Ильи Резника «Любимые не умирают»

Вчера, 14:41

Ольга Зарубина объяснила, почему Александр Малинин остался без заработка

Вчера, 12:45

Экс-депутат Роман Худяков высказался о позиции украинской певицы Софии Ротару

Вчера, 11:43

Доктор Казанцев: «безумства» и странности Марии Шукшиной связаны с климаксом

Вчера, 11:30

Певица Светлана Лобода показала себя без макияжа и в расстегнутых джинсах

Вчера, 11:15

Виктория Талышинская впервые рассказала о конфликте с экс-коллегой по дуэту «Непара» Шоуа

Вчера, 11:05

Отар Кушанашвили рассказал, какая судьба ждет Максима Галкина и его брата

Вчера, 10:52

Певица Настя Крайнова подтвердила, что Вера Брежнева и Константин Меладзе расстались

Вчера, 10:02

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Торчат гвозди. Родители Петербурга просят отремонтировать детские площадки
  • Вчера, 09:05

Торчат гвозди. Родители Петербурга просят отремонтировать детские площадки

На портале администрации города «Наш Санкт-Петербург» петербуржцы оставляют регулярные жалобы на неисправное оборудование детских и спортивных

Исследование: 98% украинцев верят в победу Украины, 91% – поддерживают Зеленского
  • 12-08-2022, 11:08

Исследование: 98% украинцев верят в победу Украины, 91% – поддерживают Зеленского

Только 1% жителей Украины верят в успех России в ходе СВО. Еще столько же не определились с ответом. Подавляющее же большинство украинцев – 98% –

Жителям Петербурга предлагают 55 тысяч за вакцинацию «Спутником V». Вакцина назальная, но экспериментальная
  • 11-08-2022, 07:33

Жителям Петербурга предлагают 55 тысяч за вакцинацию «Спутником V». Вакцина назальная, но экспериментальная

Компания «Генериум» занялась в Санкт-Петербурге поиском добровольцев, которые изъявят желание принять участие в клинических испытаниях назального

«Солнцепек». Почему фильм 2021 года актуален как никогда
  • 11-08-2022, 14:55

«Солнцепек». Почему фильм 2021 года актуален как никогда

Год назад состоялась премьера фильма «Солнцепек», посвященного событиям, разворачивавшимся в ЛНР в 2014 году. Режиссер рассказал трагическую историю

Швеция не исключает, что будет производить оружие для Украины
  • 11-08-2022, 20:05

Швеция не исключает, что будет производить оружие для Украины

В Швеции не исключают, что будут производить оружие для Украины. Об этом проинформировал сегодня Петер Хультквист, министр обороны. "Это не

Польша готовится к масштабному усилению ВС, взяв курс на одну из сильнейших армий континента
  • 12-08-2022, 17:38

Польша готовится к масштабному усилению ВС, взяв курс на одну из сильнейших армий континента

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что в Польше готовятся к усилению своей армии. Информацию о масштабной модернизации польських ВС пишет

Новости партнеров
Новости партнеров
В Петербурге ухудшается эпидситуация на фоне шестой волны коронавируса
  • 12-08-2022, 13:37

В Петербурге ухудшается эпидситуация на фоне шестой волны коронавируса

Санкт-Петербург продолжает оставаться в лидерах по заболеваемости коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки впервые с марта было зафиксировано

В Пентагоне оценили эффективность действий украинских военных на 12 по 10-балльной шкале
  • Вчера, 17:38

В Пентагоне оценили эффективность действий украинских военных на 12 по 10-балльной шкале

В Пентагоне оценили эффективность действий Вооруженных Сил Украины на 12 по 10-балльной шкале. Как отмечено на сайте американского Министерства